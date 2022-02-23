Лига Европы

Наставник Лацио высказался о предстоящем ответном матче Лиги Европы.

В рамках 1/16 финала Лиги Европы Лацио предстоит сыграть ответный поединок против Порту на Стадио Олимпико.

Главный тренер "орлов" Маурицио Сарри прокомментировал предстоящий матч отметив, что его команда намерена взять реванш за гостевое поражение.

"Порту — сильная команда, которая была бы конкурентноспособной в Серии А. Не зря они так хорошо выступают в чемпионате Португалии. Первый матч показал, что будет очень сложно, но не невозможно. У нас есть все шансы на успех.

О матче с Наполи будем думать исключительно после матча Лиги Европы. Ачерби и Педро не сыграют с Порту — их травмы не так серьезны, но они не смогут восстановиться до завтра", — приводит слова специалиста Джанлука Ди Марцио.

Отметим, что поединок Лацио — Порту состоится в четверг, 24 февраля в 19:45 по киевскому времени.

Следить за ключевыми событиями в матче предлагаем с помощью текстовой онлайн-трансляции поединка.