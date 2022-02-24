Лига Европы

Стали известны стартовые составы команд для ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, в котором сыграют пирейский Олимпиакос и бергамаская Аталанта.

В ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы УЕФА греческий Олимпиакос на своем поле будет пытаться отыграть у бергамаской Аталанты поражение в Италии со счетом 1:2.

Педру Мартинш, по сравнению с первой игрой, решил использовать с первых минут Мохамеда Камара в центральной оси.

Джан Пьеро Гасперини, в свою очередь, выставил нашего соотечественника Руслана Малиновского в стартовом составе, а Мехле отправился на левый фланг полузащиты. На острие атаки сыграет номинально сыграет Пашалич, а Пессина составит пару Малиновскому в зоне атакующих полузащитников.

Олимпиакос: Вацлик — Манолас, Папастатопулос, Сиссе — Лала, М. Камара, А. Камара, М’Вила, Рябчук — Соареш, Оньекуру.

Запасные: Цолакис, Бухалакис, Кюнд-Малонг, Эль-Араби, Врусай, Масурас, Фадига, Ба, Вальбуэна, Пападопулос, Кицос, Родригес.



Аталанта: Муссо — Толой, Демирал, Джимсити — Хатебур, Де Роон, Фройлер, Мехле — Малиновский, Пессина — Пашалич.

Запасные: Росси, Спортьелло, Копмейнерс, Бога, Пеццелья, Михэйлэ, Скальвини, Читтадини, Дзаппакоста.



Матч Олимпиакос — Аталанта начнется в 19:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.