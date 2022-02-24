Лига Европы

Football.ua представляет анонс поединков плей-офф второго по значимости европейского кубка.

В четверг, 24 февраля, состоятся ответные поединки 1/16 финала Лиги Европы и станут известны 8 лучших команд, которые продолжат борьбу в турнире. Поскольку УЕФА отменила правило выездного гола, то практически во всех парах еще далеко не решен вопрос победителя и борьба будет идти до последних минут вторых матчей.

Напомним, в 1/8 финала победителей дуэлей уже будут ожидать восемь команд, занявших первые места в группах, а именно: Лион, Монако, Спартак, Айнтрахт, Галатасарай, Црвена Звезда, Байер и Вест Хэм.

Динамо Загреб – Севилья

Четверг, 24 февраля, 19:45. Максимир, Загреб. Арбитр – Франсуа Летексье (Франция).

В паре загребского Динамо и Севильи фаворит противостояния виделся изначально, и испанский клуб подтвердил свой статус. Нервионцы добыли уверенную победу на своем поле со счетом 3:1 и сделали серьезную заявку на выход в следующий раунд.

Ко второй встрече команды подходят с минимальными потерями и даже, скорее, с кадровыми усилениями. У Динамо после дисквалификации вернулся полузащитник Йосип Мишич, а у Севильи – соответственно Жоан Хордан. Кроме того, у "рохибланкос" после проблем со здоровьем восстановились и готовы вернуться на поле Хесус Корона, Хесус Навас и Лукас Окапос. Однако гости, вряд ли, смогут рассчитывать на зимнего новичка Антони Мартиаля, повредившегося в первой встрече.

На стороне Севильи будет и статистика выступлений, ведь в последних пяти матчах в рамках Лиги Европы подопечные Хулена Лопетеги непременно побеждали.

Ориентировочные составы:

Динамо З: Ливакович – Теофиль-Катрен, Сутало, Лауритсен – Ристковски, Мишич, Адеми, Гояк, Бочкай – Оршич, Андрич.

Севилья: Буну – Корона, Кунде, Карлос, Акунья – Хордан, Фернандо, Ракитич – Окампос, Мир, Эль-Хаддади.

Не сыграют: … – Ламела, Монтиель, Сусо.

Под вопросом: … – Мартиаль.

прогноз 1:2

Олимпиакос — Аталанта

Четверг, 24 февраля, 19:45. Караискакис, Пирей. Арбитр – Карлос Дель Серро (Испания). Прямая трансляция на Megogo.

Несмотря на неудачи на домашней арене, Аталанта смогла добиться положительного результата в первой встрече с Олимпиакосом. Подопечные Джан Пьеро Гасперини пропустили в первом тайме, но дубль защитника Берата Джимсити позволил "богине" переломить ход встречи и добиться успеха.

Аталанта испытывает серьезные кадровые проблемы, особенно в линии нападения. К Йосипу Иличичу и тяжело травмированному Дувану Сапате добавился еще и Луис Муриэль. В этой ситуации тренерский штаб "черно-синих" может принять решение составить пару атакующих игроков из Жереми Бога и Руслана Малиновского.

Хоть Аталанта сейчас находится не в лучшей форме, успех в первой встрече и восьмиматчевая беспроигрышная серия в Лиге Европы делает ее фаворитом этого противостояния.

Ориентировочные составы:

Олимпиакос: Вацлик – Сиссе, Сократис, Манолас – Лала, М'Вила, Камара, Рябчук – Масурас, Соареш, Оньекуру.

Аталанта: Муссо – Толой, Демирал, Джимсими – Дзаппакоста, Фройлер, де Роон, Коопмейнерс, Михэйлэ – Малиновский, Бога.

Не сыграют: Родригес – Паломино, Сапата, Муриель, Миранчук.

Под вопросом: Кунде – Иличич.

прогноз 1:1

Реал Сосьедад — Лейпциг

Четверг, 24 февраля, 19:45. Аноэта, Сан-Себастьян. Арбитр – Энтони Тэйлор (Англия). Прямая трансляция на Megogo.

Дуэль Сосьедада и Лейпцига изначально выглядела одной из самых интересных и равных на этой стадии. Команды подтвердили ожиданиями и сыграли в результативную ничью 2:2, хоть любая из них могла добиться успеха. Наверняка зрителей ожидает такая бескомпромиссная и упорная борьба и в этом поединке.

Сосьедад подходит к матчу не в лучшем психологическом состоянии. В минувший уикенд "королевские" крупно уступили в дерби Атлетику (0:4). В лазарете команды среди прочих продолжают находиться Аднан Янузай и Александер Исак, и они, скорее всего, не смогут помочь команде.

Лейпциг же, наоборот, разгромил Герту со счетом 6:1 и попытается повторить свой успех. Единственным поврежденным игроком у Лейпцига остается защитник Марсель Хальстенберг.

Букмекеры отдают предпочтение немецкому клубу и считают, что именно он продолжит борьбу в турнире.

Ориентировочные составы:

Реал Сосьедад: Райан – Сальдуа, Элустондо, Норманд, Муньос – Гевара, Субименди – Порту, Рафинья, Оярсабаль – Серлот.

Лейпциг: Гулачи – Симакан, Адамс, Гвардиол – Клостерманн, Айдара, Кампль, Анхелиньо – Ольмо – Нкунку, Силва.

Не сыграют: Янузай, Барренечеа, Монреаль – Хальстенберг.

Под вопросом: Фернандес, Исак – …

прогноз 1:2

Лацио – Порту

Четверг, 24 февраля, 19:45. Олимпико, Рим. Арбитр – Дениз Айтекин (Германия). Прямая трансляция на Megogo.

Лацио подходит к ответной встрече с Порту с более слабой позиции. Римляне уступили в Португалии со счетом 1:2 и теперь непременно должны побеждать дома.

Есть у команды Маурицио Сарри и кадровые проблемы: под вопросом находится участие Педро, не полностью восстановился Чиро Иммобиле, точно не сыграют травмированные Франческо Ачерби, Мануэль Лаццари, Жан-Даниэль Акпа-Акпро, а также дисквалифицированные Маттиа Дзакканьи.

Порту же набрал хорошую форму и выглядит фаворитом ответной встречи. "Драконы" продолжают впечатляющую серию из 14 матчей, 13 из которых они выиграли и лишь в одном сыграли вничью. В последний раз "бело-синие" проигрывали лишь три месяца назад. К тому же, у Сержиу Консейсау практически все игроки находятся в распоряжении, а в лазарете находится лишь защитник Манафа.

Ориентировочные составы:

Лацио: Стракоша – Марушич, Фелипе, Патрик, Хисай – Милинкович-Савич, Лейва, Альберто – Андерсон, Иммобиле, Кабрал.

Порту: Кошта – Мариу, Мбемба, Пепе, Сануси – Отавио, Урибе, Витинья, Акино – Мартинес, Виейра.

Не сыграют: Ачерби, Лаццари, Акпро, Дзакканьи (дисквалификация) – Манафа.

Под вопросом: Педро – …

прогноз 1:1

Брага – Шериф

Четверг, 24 февраля, 22:00. Муниципальный стадион, Брага. Арбитр – Хосе Мария Санчес (Испания). Прямая трансляция на Megogo.

В первой встрече с Брагой возглавляемый Юрием Вернидубом Шериф снова сумел удивить футбольную Европу и преподнес очередной сюрприз. Несмотря на кадровые потери в январе украинский специалист нашел для них замены и вновь собрал боеспособный коллектив, который победил дома со счетом 2:0.

Этот результат и игра команды позволяют "желто-черным" рассчитывать на итоговый успех и прохождение в следующий раунд.

Ориентировочные составы:

Брага: Матеуш – Лейте, Оливейра, Тормена – Коуту, Каштру, Мусрати, Гомеш – Орта, Медейруш – Оливейра.

Шериф: Атанасиадис – Евангелу, Раделич, Дуланто – Бруно, Аддо, Тилль, Джульен – Траоре, Яхшибоев, Янсане.

Не сыграют: Минейру, Сикейра – ...

прогноз 1:1

Наполи – Барселона

Четверг, 24 февраля, 22:00. Стадио Диего Армандо Марадона, Неаполь. Арбитр – Сергей Карасев (Россия). Прямая трансляция на Megogo.

Анонс этого матча читайте в отдельном материале на Football.ua.

Ориентировочные составы:

Наполи: Мерет – Дзаноли, Ррахмани, Кулибали, Руи – Демме, Руис – Эльмас, Зьелински, Инсинье – Осимхен.

Барселона: тер Штеген – Дест, Араухо, Пике, Альба – Педри, де Йонг, Гонсалес – Дембеле, Обамеянг, Торрес.

Не сыграют: Политано, Лосано, Лоботка – Умтити, Фати, Роберто, Бальде, Гарсия.

Под вопросом: Ангуисса, Малькюи, Ди Лоренцо – Ленгле, Депай.

прогноз 1:2

Рейнджерс – Боруссия Дортмунд

Четверг, 24 февраля, 22:00. Айброкс, Глазго. Арбитр – Антонио Матеу Лаос (Россия). Прямая трансляция на Megogo.

Первый матч между Рейнджерс и Боруссией в Дортмунд вышел самым результативным в минувший игровой день и завершился довольно неожиданным исходом. Шотландский клуб победил на выезде со счетом 4:2 и при этом мог гарантировать себе даже более комфортный перевес.

Однако пока не стоит списывать Боруссию со счетов. В минувший уикенд "шмели" доказали, что могут быть крайне опасны для своих соперников, даже без своей главной звезды – Эрлинга Холанда. "Желто-черные" уничтожили гладбахскую Боруссию со счетом 6:0, чем существенно улучшили свое моральное состояние и подарили болельщикам надежду на успех и в еврокубках.

Ориентировочные составы:

Рейнджерс: Макгрегор – Таверньер, Голдсон, Бейсси, Баришич – Джек, Лундстрем – Арфилд, Арибо, Кент – Морелос.

Боруссия Д: Кобель – Джан, Хуммельс, Понграчич – Азар, Дауд, Беллингем, Геррейру – Ройс, Мален, Брандт.

Не сыграют: Хаджи – Загаду, Морей, Аканжи, Рейна, Холанд.

Под вопросом: Маклафлин, Балогун, Рэмси – Менье, Шмельцер.