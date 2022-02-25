Лига Европы

Завершилися ще три гри у турнірі.

В рамках 1/16 раунду Ліги Європи завершилися ще три поєдинки.

Рейнджерс — Борусія Дортмунд 2:2 (1 матч — 4:2)

Голи: Таверньє, 22, 57 — Беллінгем, 31, Мален, 42

Брага — Шериф (1 матч — 0:2)

Голи: Медейруш, 17, Орта, 43

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