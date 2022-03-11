Лига Европы

Форвард відзначився дублем у воротах Баєра.

Нападник Аталанти Луїс Муріель визнаний кращим гравцем тижня у Лізі Європи.

У матчі проти леверкузенського Баєра колумбійський форвард зумів забити два голи та віддав результативний пас на Руслана Маліновського.

На його рахунку сім поєдинків у єврокубках, у яких він забив три голи.

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