Лига Европы

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють Ліон та португальський Порту.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА французький Ліон намагатиметься на своєму полі втримати перевагу гостьової перемоги над португальским Порту з рахунком 1:0.

Петер Бос, у порівнянні з першою грою, вирішив використати з перших хвилин той самий набір футболістів.

Сержіу Консейсау, у свою чергу, зробив ставку на Бруну Кошту на правому фланзі захисту, у той час як Еуштакіу відправився до опорної зони разом із Груїчем, а Вієра та Галено доповнили трійку атакувальних півзахисників.

Ліон: Лопеш — Дюбуа, Мендес, Люкеба, Емерсон — Какере, Ндомбеле — Февр, Пакета, Токо-Екамбі — Дембеле.

Запасні: Поллерсбек, Боннві, Денайєр, Ауар, Кадевере, Енріке, Гюсто, Кейта, Сілва, Рейн-Аделаїд, Баркола.



Порту: Кошта — Бруну Кошта, Мбемба, Пепе, Сануссі — Еуштакіу, Груїч — Пепе Акіно, Вієйра, Галено — Мартінес.

Запасні: Маркесін, Рамуш, Кардозу, Урібе, Таремі, Консейсау, Вітінія, Венделл, Жоау Маріу, Еванілсон, Семеду, Боржеш.



Гра Ліон — Порту розпочнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.