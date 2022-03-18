Лига Европы

Український нападник знову робить результат "молотобійцям", виходячи на заміну.

Завершився поєдинок-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи, в якому Вест Хем Юнайтед приймав на своєму полі Севілью.

Перша зустріч цих команд завершилася мінімальною перемогою іспанського клубу, але вже на Лондон Стедіум "молотобійці" з аналогічним рахунком завершили основний час завдяки голу Соучека та перевели поєдинок в овертайми.

Вже у додатковий час гравці Вест Нема більше володіли м'ячем, що зрештою дало їм результат. Український нападник Андрій Ярмоленко, який вийшов на заміну на 88-й хвилині замість Саїда Бенрахма, успішно зіграв на добиванні та на 112-й хвилині збільшив перевагу Вест Гема.

Таким чином, фінальний свисток зафіксував перемогу підопічних Девіда Моєса з рахунком 2:0, а Ярмоленко забив у другому матчі поспіль і вивів свою команду до чвертьфіналу Ліги Європи.

Відео голу Андрія Ярмоленко:

Вест Гем — Севілья 2:0 (перший матч — 0:1)

Голи: Соучек, 39, Ярмоленко, 112

Вест Гем: Ареоля – Джонсон, Доусон, Зума, Крессвелл – Соучек, Райс, Лансіні (Нобл 115) – Форнальс (Діоп 118), Антоніо (Фредерікс 120+1), Бенрахма (Ярмоленко 88)

Севілья: Буну — Аугустінссон, Гудель (Кармона 111), Кунде, Навас (Монтіель 106) — Ракітич (Торрес 55), Ділейні, Хордан — Марсьяль (Крус 102), Ен-Несірі (Мір 90+1), Корона (Ель-Хаддаді 96)

Попередження: Лансіні , Крессвелл — Монтіель