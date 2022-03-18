Пропонуємо до вашої уваги відео кращих моментів поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи.
Мусса Дембеле, Ліон
18 марта 2022, 10:53
У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи Ліон зіграв унічию з Порту з рахунком 1:1.
Оскільки перша зустріч цих команд завершилася мінімальною перемогою французького клубу, саме він продовжить свій шлях у другому за престижем клубному єврокубку.
Огляд матчу:
Ліон — Порту 1:1 (перший матч – 1:0)
Голи: Дембеле, 13 — Пепе Акіно, 27
Ліон: Лопеш — Дюбуа, Мендес, Люкеба, Емерсон — Какере, Ндомбеле — Февр (Февр, 65), Пакета, Токо-Екамбі — Дембеле (Кадевере, 66).
Порту: Кошта — Бруну Кошта (Жоау Маріу, 56), Мбемба, Пепе, Сануссі — Еуштакіу (Урібе, 57), Груїч (Вітінья, 79) — Пепе Акіно, Вієйра, Галено (Еванілсон, 74) — Мартінес (Таремі, 75).
Попередження: Дюбуа, Какере — Еуштакіу, Еванілсон