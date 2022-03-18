Лига Европы

Фахівець розповів про гру у Лізі Європи.

Головний тренер Барселони Хаві прокоментував перемогу над Галатасараєм та майбутню гру із Реалом.

"Ми показали характер, чудовий матч. Зробити камбек на такому складному полі. Галатасарай — гарна команда. Вони дуже добре оборонялися, як і у першому матчі. Ми зрозуміли, коли треба атакувати. Загалом все дуже добре, я радий за гравців. Ми перемогли на дуже складному стадіоні.

Важливо, що ми швидко зрівняли. Ми давили, зберігали спокій та терпіння. Рахунок можна навіть назвати недостатньо великим. Ми могли усі питання раніше.

Ми не знаємо, хто буде нашим суперником, ми не маємо досвіду гри в таких матчах... Але ми натхненні. Ми у чвертьфіналі, і це єврокубок. Ще один крок, який дозволить продовжити зростання.

У нас гарний період, ми вже давно не програєм. Ми їдемо на Сантьяго Бернабеу. Реал — дуже сильний суперник, але ми боротимемося", — сказав Хаві.

Відео голів та огляд зустрічі Галатасарай — Барселона можна дивитися на Football.ua.