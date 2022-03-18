Лига Европы

Пропонуємо до вашої уваги відео кращих моментів поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи Айнтрахт зіграв унічию з Бетісом з рахунком 1:1.

Після мінімальної поразки у першому поєдинку Бетісу вдалося взяти реванш і перевести зустріч в овертайми, проте на останніх хвилинах Гвідо Родрігес записав на свій рахунок автогол, що коштувало іспанцям подальшої участі у турнірі.

Огляд матчу:



Айнтрахт — Бетіс 1:1 (перший матч — 2:1)

Голи: Гвідо Родрігес, 120+1 (автогол) — Борха Іглесіас, 90

Айнтрахт: Трапп — Тута, Хінтереггер, Ндіка — Кнауфф, Якіч, Соу (Роде, 104), Костіч — Ліндстрем (Ламмерс, 104), Борре (Пасієнсія, 83), Камада (Хауге, 66)

Бетіс: Руї Сілва – Сабалі, Песселья, Бартра, Міранда (Хуанмі, 46) – Гвідо Родрігес, Каналес (Карвалью, 67) – Хоакін (Лайнес, 67), Фекір (Родрі, 111), Руібаль – Вілліан Жозе (Борха Іглесіас, 79)

Попередження: Хуанмі, Песселья, Руїбаль, Гвідо Родрігес