Пропонуємо до вашої уваги відео кращих моментів поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи.
Айнтрахт — Бетіс, Getty Images
18 марта 2022, 11:31
У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи Айнтрахт зіграв унічию з Бетісом з рахунком 1:1.
Після мінімальної поразки у першому поєдинку Бетісу вдалося взяти реванш і перевести зустріч в овертайми, проте на останніх хвилинах Гвідо Родрігес записав на свій рахунок автогол, що коштувало іспанцям подальшої участі у турнірі.
Огляд матчу:
Айнтрахт — Бетіс 1:1 (перший матч — 2:1)
Голи: Гвідо Родрігес, 120+1 (автогол) — Борха Іглесіас, 90
Айнтрахт: Трапп — Тута, Хінтереггер, Ндіка — Кнауфф, Якіч, Соу (Роде, 104), Костіч — Ліндстрем (Ламмерс, 104), Борре (Пасієнсія, 83), Камада (Хауге, 66)
Бетіс: Руї Сілва – Сабалі, Песселья, Бартра, Міранда (Хуанмі, 46) – Гвідо Родрігес, Каналес (Карвалью, 67) – Хоакін (Лайнес, 67), Фекір (Родрі, 111), Руібаль – Вілліан Жозе (Борха Іглесіас, 79)
Попередження: Хуанмі, Песселья, Руїбаль, Гвідо Родрігес