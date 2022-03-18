Лига Европы

Учасники другого за значимістю клубного єврокубку дізналися своїх наступних суперників.

У штаб-квартирі Союзу європейських футбольних асоціацій у Ньоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи.

У процедурі жеребкування взяли участь вісім команд, які вийшли переможцями за підсумками двоматчевих протистоянь у минулій стадії турніру: Аталанта (Італія), Барселона (Іспанія), Брага (Португалія), Айнтрахт (Німеччина), РБ Лейпциг (Німеччина), Ліон (Франція) та Вест Гем Юнайтед (Англія).

У ході жеребкування команди утворили наступні пари на стадії 1/4 фіналу:

РБ Лейпциг (Німеччина) - Аталанта (Італія)

Айнтрахт (Німеччина) - Барселона (Іспанія)

Вест Гем Юнайтед (Англія) - Ліон (Франція)

Брага (Португалія) — Рейнджерс (Шотландія)

Крім того, стали відомі пари в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів:

РБ Лейпциг (Німеччина) / Аталанта (Італія) - Брага (Португалія) / Рейнджерс (Шотландія)

Вест Гем Юнайтед (Англія) / Ліон (Франція) - Айнтрахт (Німеччина) - Барселона (Іспанія)

Нагадаємо, що перші матчі чвертьфіналу Ліги Європи відбудуться 7 квітня, а другі — 14 квітня. Ознайомитись із детальним ходом жеребкування можна за допомогою текстової трансляції на нашому сайті.