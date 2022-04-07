Лига Европы

Football.ua представляє анонс поєдинків плей-офф другого за значимістю європейського кубка.

У четвер, 7 квітня, відбудуться перші поєдинки 1/4 фіналу Ліги Європи. Кожна з команд має змогу отримати добрий доробок перед другою грою.

РБ Лейпциг — Аталанта

Четвер, 7 квітня, 19.45. Стадіон Ред Булл Арена (Лейпціг). Арбітр — Майкл Олівер (Англія).

РБ Лейпциг досить просто пройшов свого суперника у стадії 1/8 фіналу, адже "бики" мали грати проти Спартака М, а тому німецька команда пропустила два матчі турніру, пробившись далі автоматично.

В останніх трьох матчах чемпіонату Німеччини Лейпциг показав досить добрий футбол. Якщо не зважати на нічийний результат з Айнтрахтом Ф, то перемоги над Боруссією (4:1) та Гройтер Фюртом (6:1) вселяють оптимізм у шанувальників "биків".

Аталанта, у свою чергу, на попередній стадії турніру впоралася з іншою німецькою командою – Байєром. Після триумфу з рахунком 3:2 на своєму полі бергамаски здобули мінімальну виїзну перемогу.

Проте підходять до гри італійці не у найкращому стані духу, адже на вихідних поступилися Наполі з рахунком 1:3 у напруженому протистоянні.

Орієнтовні склади:

РБ Лейпциг: Гулачі — Сімакан, Орбан, Гвардіол — Хенріхс, Лаймер, Кампль, Анхеліньо — Ольмо — Нкунку, Сілва

Аталанта: Муссо — Паломіно, Демірал, Джімсіті — Хатебур, Де Роон, Фрейлер, Дзаппакоста — Пашаліч — Малиновський, Муріель

Не зіграють: Поульсен — Толой, Ілічіч

Під питанням: Адамс

прогноз 1:1

Айнтрахт Ф — Барселона

Четвер, 7 квітня, 22.00. Стадіон Дойче Банк Парк. Арбітр — С. Йованович (Сербія).

В іншому цікавому протистоянні турніру зійдуться Айнтрахт із Франкфурта та Барселона. Німецька команда на попередній стадії турніру пройшла іспанський Бетіс, а потім зіграла внічию у зустрічі у відповідь, забивши гол у додатковий час.

Форма франкфуртців бажає кращого — останні три гри команди завершилися нічийними результатами — з Лейпцигом, Нюрнбергом та Гройтер Фюртом.

Барселона, у свою чергу, набрала відмінний хід, вигравши у Реала у принциповому поєдинку з рахунком 4:0, що стало дуже емоційним підйомом для команди. Крім того, каталонці мінімально здолали Севілью у минулому турі чемпіонату Іспанії.

Щодо попередньої стадії турніру для Барселони, то "синьо-гранатові" пройшли Галатасарай. Після нічийного результату в першому матчі каталонці здобули вольову перемогу у грі у відповідь.

Орієнтовні склади:

Айнтрахт Ф: Трапп — Тута, Хінтереггер, Ндіка — Кнауфф, Якіч, Соу, Костіч — Ліндстрем, Борре, Камада

Барселона: Тер Штеген — Дест, Араухо, Гарсія, Альба — Ф. Де Йонг, Бускетс, Педрі — Депай, Обамеянг, Траоре

Не зіграють: Аче, Рамай — Умтіті, Ваге, Фаті, Роберто, Бальде, Дані Алвес

Під питанням: Л. Де Йонг

прогноз 2:2

Брага — Рейнджерс

Четвер, 7 квітня, 22.00. Міський стадіон, Брага. Арбітр — Давіде Масса (Італія).

Брага підходить до поєдинку після вкрай успішного матчу у чемпіонаті проти Бенфіки. Комнада здобула перемогу з рахунком 3:2, але це все одно не допоможе Бразі забратися до зони Ліги чемпіонів, але настрій буде відмінний.

Минулої стадії турніру Брага грала проти Монако. Після перемоги у першій грі з рахунком 2:0, португальська команда зіграла внічию з рахунком 1:1 на своєму полі.

Рейнджерс підходить до гри не в кращому настрої. Шотландська команда в минулому турі чемпіонату грала проти Селтіка і поступилася з рахунком 1:2, що сильно зменшило шанси команди з Глазго поборотися за чемпіонство.

На минулій стадії турніру Рейнджерс досить легко впорався із Црвеною Зіркою, розгромивши суперника у першому матчі з рахунком 3:0, а після зазнавши поразки – 1:2. Раніше Рейнджерс, до речі, вибив Боруссію Д.

Орієнтовні склади:

Брага: Матеус — Фабіано, Карму, Тормена — Коуто, Мусраті, А. Орта, Гомеш — Р. Орта, Медейруш — Руїс

Рейнджерс: МкГрегор — Таверньєр, Голдсон, Балогун, Бассі — Камара, Джек — Арібо, Ремсі, Кент — Руф

Не зіграють: Секейра, Фернандес – Хагі, Офоборх

Під питанням: Морелос

прогноз 1:2

Вест Хем — Ліон

Четвер, 7 квітня, 22.00. Олімпійський стадіон, Лондон. Арбітр — Фелікс Цвайєр (Німеччина).

Вест Хем підходить до матчу у непоганому настрої. Після поразки в лондонському дербі від Тоттенхема "молотобійці" здолали Евертон із рахунком 2:1, трохи реабілітувавшись перед своїми шанувальниками.

На минулій стадії турніру англійська команда вибила багаторазового переможця турніру – Севілью. Лондонська команда поступилася у першій грі з рахунком 0:1, але потім виграла – 2:0. Вирішальний гол на свій рахунок записав Андрій Ярмоленко.

Ліон, у свою чергу, не найкраще виступає в чемпіонаті Франції, програвши Ренну, зігравши внічию з Реймсом, а також натужно обігравши Анже. Цікаво, що переможний гол у матчі проти Анже забив Тете, який був орендований у Шахтаря.

На минулій стадії турніру "ткачі" грали проти Порту. У першій грі французька команда здобула мінімальну перемогу, а у відповідь зіграла внічию з рахунком 1:1, що дозволило пройти в наступну стадію.

Орієнтовні склади:

Вест Хем: Ареоля — Цоуфал, Доусон, Зума, Крессвелл — Соучек, Райс — Боуен, Бенрахма, Форналс — Антоніо

Ліон: Лопеш – Дюбуа, Мендес, Лукеба, Емерсон – Ауар, Ндомбеле – Фавр, Пакета, Токо-Екамбі – Дембеле

Не зіграють: Огбонна, Ланціні, Какере, Черкі, Діоманде, Тете

Під питанням: Джонсон — Токо-Екамбі