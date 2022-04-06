Лига Европы

Футболіст франкфуртців — про майбутній матч Ліги чемпіонів.

Півзахисник Айнтрахта Ф Камада вірить, що його команда може обіграти Барселону.

"Коли я виступав за юнацьку команду Гамба Осака, то завжди дивився матчі Барселони. Щороку ми їздили до Іспанії, де грали проти Барселони. Я відточував свій стиль гри, спостерігаючи за Андресом Інієстою та Хаві Ернандесом.

Коли на жеребкуванні дістали кулю з нашою командою, всі мріяли про зустріч із Барселоною. На щастя для нас так і вийшло. На початку сезону Барселона мала проблеми. Але зараз, здається, все налагодилося і наш суперник знову грає у своєму фірмовому стилі.

Я переконаний, що ми здатні перемогти будь-де і будь-кого. Айнтрахт щороку грає проти Баварії та виграє як мінімум один матч. Отже, ми не сумніваємося, що здатні досягти позитивного результату", — наводить слова Камади офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що участь у матчі не зможе взяти форвард каталонців Мемфіс Депай — він отримав розтяжіння лівого підколінного сухожилля.