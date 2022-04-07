У рамках першого чвертьфінального матчу Ліги Європи Вест Гем Юнайтед прийме на своєму полі Ліон.

Тренерський штаб Девіда Моєса визначився зі стартовим складом на це протистояння, в якому не знайшлося місця українському нападнику Андрію Ярмоленку.

32-річний українець розпочне зустріч проти Ліона на лаві запасних.

Стартовий склад Вест Гема:

Стартовий склад Ліона:

Нагадаємо, матч Вест Гем — Ліон відбудеться сьогодні, 7 квітня, о 22:00.