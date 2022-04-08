Лига Европы

Фахівець розповів про минулу гру.

Головний тренер каталонської Барселони Хаві залишився задовільнений нічиєю з Айнтрахтом у Лізі Європи (1:1).

"Дуже складний та фізично підготовлений суперник. Ми не знали, як перешкоджати його контратакам, були не такі рухливі, як звичайно, а поле було не в кращому стані.

Ми створили менше моментів, ніж зазвичай, але задоволені результатом. Найчастіше той, хто володіє ініціативою, створює більше моментів, але сьогодні було інакше. Нам не вдавалося стримувати їхні диявольські контратаки. Але це єврокубковий матч, він і припускає складнощі.

Ми створили багато моментів за рахунок флангової гри. Гол вийшов чудовий, чистий талант. На Камп Ноу буде тяжко, проте з нами будуть наші фанати. У Піке та сама проблема, що давно його турбувала, сподіваюся, не більше", — розповів Хаві.