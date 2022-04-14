Лига Европы

Football.ua представляє анонс поєдинків плей-офф другого за значимістю європейського кубка.

У четвер, 14 квітня, відбудуться другіі поєдинки 1/4 фіналу Ліги Європи, у яких визначаться півфіналісти турніру.

Аталанта — РБ Лейпциг

Четвер, 14 квітня, 19.45. Стадіон Атлеті Адзуррі, Бергамо. Головний арбітр зустрічі – Антоніо Матеу Лаос (Іспанія).

У першому поєдинку між цими командами було зафіксовано нічийний результат із рахунком 1:1. Після цього бергамаски встигли провести матч у рамках чемпіонату Італії, у якому поступилися Сассуоло з рахунком 1:2.

Безумовно, треба враховувати, що Джан П'єро Гасперіні пішов на досить суттєву ротацію складу, а тому команда буде у хорошому тонусі у цій грі.

Що стосується Лейпцига, то команда встигла прийняти на своєму полі Хоффенхайм і здобула розгромну перемогу з рахунком 3:0. "Бики" зняли всі питання ще в першому таймі, а також продовжують показувати яскравий футбол, який дає результат.

Аталанта прославилася як команда, яка грає досить сміливо, але суперник у неї не менш безбашенний, тому немає сумнівів, що гра пройде при найвищих швидкостях.

Орієнтовні склади:

Аталанта: Муссо — Паломіно, Демірал, Толой — Хатебур, Де Роон, Фрейлер, Компейнерс, Дзаппакоста — Пашаліч — Муріель

РБ Лейпциг: Гулачі — Клостерманн, Орбан, Гвардіол — Хенріхс, Лаймер, Кампль, Анхеліньо — Ольмо — Нкунку, Сілва

Не зіграють: Ілічіч, Джимсіті — Айдара

прогноз 2:1

Барселона — Айнтрахт Ф

Четвер, 14 квітня, 22:00. Стадіон Камп Ноу, Барселона. Головний арбітр зустрічі — Антоніо Суареш Діаш (Португалія).

У першому матчі з Айнтрахтом Барселона спромоглася зіграти внічию, хоча цілком могла і програти. Каталонцям досить важко дався той поєдинок, як і зустріч у чемпіонаті Іспанії з Леванте. Матч Ла Ліги вийшов дуже вимотуючим, але здобути перемогу з рахунком 3:2 вдалося.

Хаві Ернандес зміг провести лише часткову ротацію складу, давши відпочити кільком ключовим виконавцям. До того ж, тренерському штабу доведеться справлятися з великою кількістю кадрових проблем через травми.

Айнтрахт, у свою чергу, складом практично без змін, порівняно з матчем проти Барселони, приймав на своєму полі Фрайбург. Франкфуртці зазнали прикрої поразки і не змогли наблизитися до зони єврокубків, залишившись у середині турнірної таблиці.

Тренерський штаб німецької команди не зможе розраховувати на Туту, що може стати проблемою в обороні, але налаштування у команди точно буде, що треба.

Орієнтовні склади:

Барселона: Тер Штеген — Араухо, Ленгле, Гарсія, Альба — Ф. Де Йонг, Гаві, Педрі — Торрес, Обамеянг, Траоре

Айнтрахт Ф: Трапп — Хасебе, Хінтереггер, Ндіка — Кнауфф, Якіч, Роде, Костіч — Ліндстрем, Борре, Камада

Не зіграють: Умтіті, Ваге, Фаті, Роберто, Дест, Депай, Дані Алвес — Аче, Рамай, Тута

Під питанням: Піке — Соу, Ленц

прогноз 1:2

Рейнджерс — Брага

Четвер, 14 квітня, 22:00. Стадіон Айброкс, Глазго. Головний арбітр зустрічі — Франсуа Летексьє (Франція).

Рейнджерс поступився Бразі у першому матчі з мінімальним рахунком, але має всі шанси виправити ситуацію вже на своєму полі. У чемпіонаті Шотландії команда здобула перемогу з рахунком 4:0 над Сент-Мірреном.

Рейнджерс на шляху до чвертьфінальної стадії вибив з турніру Борусію Д, а також обіграв ще кілька міцних команд, а тому, незважаючи на програш у першому матчі, виглядає серйозним претендентом на прохід далі.

Брага, у свою чергу, після очного протистояння між командами провела виїзний матч чемпіонату Португалії проти Візели, здобувши перемогу з рахунком 1:0. Португальська команда вже не програє у п'яти матчах поспіль.

Хорошою новиною для Браги, напевно, є можлива відсутність Альфредо Морелоса, який зазнав травми.

Орієнтовні склади:

Рейнджерс: МкГрегор — Таверньєр, Голдсон, Балогун, Бассі — Камара, Джек — Арібо, Ремсі, Кент — Руф

Брага: Матеус — Фабіано, Карму, Тормена — Коуто, Мусраті, А. Орта, Гомеш — Р. Орта, Медейруш — Руїс

Не зіграють: Хагі, Офоборх, Морелос - Секейра, Фернандес

прогноз 1:1

Ліон — Вест Хем

Четвер, 14 квітня, 22:00. Стадіон Парк Олімпік Ліон, Глазго. Головний арбітр зустрічі — Франсуа Летексьє (Франція).

Ліон у першому матчі проти Вест Хема зіграв унічию з рахунком 1:1 і тепер вирішуватиме всі питання на своєму полі. На вихідних "ткачі" провели матч чемпіонату Франції проти Страсбуру – гра завершилася з рахунком 1:1.

Ліон йде в середині турнірної таблиці Ліги 1, а тому сезон у внутрішній першості провалений, отже можливість показати себе у Лізі Європи упускати не можна.

Вест Гем, у свою чергу, провів матч у чемпіонаті Англії проти Брентфорда і зазнав поразки з рахунком 0:2. Девід Мойес практично не проводив ротацію, тому у лондонців можуть бути деякі труднощі з тонусом.

Звичайно, не чекаємо появи Андрія Ярмоленка у стартовому складі, але у протистоянні із Севільєю українець зміг зробити серйозний внесок. Чому б не зробити таке ще раз?

Орієнтовні склади:

Ліон: Поллерсбєк – Густо, Боатенг, Лукеба, Емерсон – Ауар, Ндомбеле – Фавр, Пакета, Токо-Екамбі – Дембеле

Вест Хем: Ареоля — Цоуфал, Доусон, Зума, Масуаку — Соучек, Райс — Боуен, Ланціні, Форналс — Антоніо

Не зіграють: Какере, Черкі, Діоманде — Огбонна, Крессвелл

Під питанням: Лопеш — Доусон, Зума