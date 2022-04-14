Лига Европы

Український нападник може посилити гру "молотобійців", вийшовши на заміну.

У рамках чвертьфінального матчу-відповіді Ліги Європи Вест Гем Юнайтед відправиться в гості до Ліона.

Тренерський штаб Девіда Моєса визначився зі стартовим складом на це протистояння, в якому не знайшлося місця українському нападнику Андрію Ярмоленку.

32-річний українець розпочне зустріч проти Ліона на лаві запасних.

Стартовий склад Ліона:

Стартовий склад Вест Гема:

Нагадаємо, матч Ліон — Вест Гем відбудеться сьогодні, 14 квітня, о 22:00. Перша зустріч цих команд завершилась з рахунком 1:1.