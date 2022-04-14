Український нападник може посилити гру "молотобійців", вийшовши на заміну.
Андрій Ярмоленко, Getty Images
14 апреля 2022, 21:25
У рамках чвертьфінального матчу-відповіді Ліги Європи Вест Гем Юнайтед відправиться в гості до Ліона.
Тренерський штаб Девіда Моєса визначився зі стартовим складом на це протистояння, в якому не знайшлося місця українському нападнику Андрію Ярмоленку.
32-річний українець розпочне зустріч проти Ліона на лаві запасних.
Стартовий склад Ліона:
Стартовий склад Вест Гема:
Нагадаємо, матч Ліон — Вест Гем відбудеться сьогодні, 14 квітня, о 22:00. Перша зустріч цих команд завершилась з рахунком 1:1.