Лига Европы

Айнтрахт у дивовижному матчі здолав Барселону

Команда Хаві відіграла два з трьох пропущених за ходом гри м'ячів, проте почала робити це тільки в овертаймі.

Барселона — Айнтрахт, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Барселона — Айнтрахт 2:3

Голи: Бускетс, 90+1, Депай, 90+11 (пен.) — Костіч, 4 (пен.), 67, Борре, 36



Барселона: тер Штеген — Мінгеса (Дест 62), Араухо, Гарсія (Л. де Йонг, 70), Альба — Педрі (Ф. де Йонг, 46), Бускетс, Гаві — Дембеле, Обамеянг (Адама, 61), Ферран (Депай, 81).



Айнтрахт: Трапп — Туре (Хасебе, 90+9), Хінтереггер, Н’Діка — Кнауфф (Чендлер, 90+9), Якіч, Роде (Хрустіч, 80), Костіч — Ліннстрьом (Хауге, 80), Борре, Камада.



Попередження: Гарсія, Гаві, Дембеле — Якіч, Н’Діка, Кнауфф, Трапп



На 90+10-й хвилині був вилучений Еван Н’Діка. (Айнтрахт) (друге попередження).