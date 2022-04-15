До вашої уваги пари суперників у наступних раундах другого та третього за престижем клубних єврокубків.
гравці Вест Гема, Getty images
15 апреля 2022, 00:47
Завершилися усі поєдинки в рамках 1/4 фіналу Ліги Європи та Ліги конференцій, за підсумками яких ми впізнали суперників у півфінальній стадії обох турнірів.
У півфінал Ліги Європи вийшли наступні команди: Лейпциг (Німеччина), Вест Гем (Англія), Айнтрахт (Німеччина) та Рейнджерс (Шотландія).
Пари суперників у 1/2 фіналу Ліги Європи:
Лейпциг (Німеччина) - Рейнджерс (Шотландія)
Вест Гем (Англія) — Айнтрахт (Німеччина)
Нагадаємо, що перші півфінальні матчі Ліги Європи відбудуться 28 квітня, а другі – 5 травня.
Щодо Ліги конференцій, то у півфіналі цього турніру зіграють наступні команди: Лестер (Англія), Рома (Італія), Фєєнорд (Нідерланди) та Марсель (Франція).
Пари суперників у 1/2 фіналу Ліги конференцій:
Лестер (Англія) — Рома (Італія)
Фєєнорд (Нідерланди) — Марсель (Франція)
Нагадаємо, що перші півфінальні матчі Ліги конференцій відбудуться 28 квітня, а другі – 5 травня.