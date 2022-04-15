Лига Европы

До вашої уваги пари суперників у наступних раундах другого та третього за престижем клубних єврокубків.

Завершилися усі поєдинки в рамках 1/4 фіналу Ліги Європи та Ліги конференцій, за підсумками яких ми впізнали суперників у півфінальній стадії обох турнірів.

У півфінал Ліги Європи вийшли наступні команди: Лейпциг (Німеччина), Вест Гем (Англія), Айнтрахт (Німеччина) та Рейнджерс (Шотландія).

Пари суперників у 1/2 фіналу Ліги Європи:

Лейпциг (Німеччина) - Рейнджерс (Шотландія)

Вест Гем (Англія) — Айнтрахт (Німеччина)

Нагадаємо, що перші півфінальні матчі Ліги Європи відбудуться 28 квітня, а другі – 5 травня.

Щодо Ліги конференцій, то у півфіналі цього турніру зіграють наступні команди: Лестер (Англія), Рома (Італія), Фєєнорд (Нідерланди) та Марсель (Франція).

Пари суперників у 1/2 фіналу Ліги конференцій:

Лестер (Англія) — Рома (Італія)

Фєєнорд (Нідерланди) — Марсель (Франція)

Нагадаємо, що перші півфінальні матчі Ліги конференцій відбудуться 28 квітня, а другі – 5 травня.