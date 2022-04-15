До вашої уваги найкращі моменти матчу Ліги Європи.
айнтрахт - барселона, getty images
15 апреля 2022, 08:10
Каталонська Барселона вдруге не змогла здолати Айнтрахт, поступившись на своєму полі 2:3.
"Блаугранас" взагалі почали відігруватись після 0:3 лише в додатковий час, чого не вистачило для вихіду у півфінал.
Огляд матчу:
Барселона — Айнтрахт 2:3
Голи: Бускетс, 90+1, Депай, 90+11 (пен.) — Костіч, 4 (пен.), 67, Борре, 36
Барселона: тер Штеген — Мінгеса (Дест 62), Араухо, Гарсія (Л. де Йонг, 70), Альба — Педрі (Ф. де Йонг, 46), Бускетс, Гаві — Дембеле, Обамеянг (Адама, 61), Ферран (Депай, 81).
Айнтрахт: Трапп — Туре (Хасебе, 90+9), Хінтереггер, Н’Діка — Кнауфф (Чендлер, 90+9), Якіч, Роде (Хрустіч, 80), Костіч — Ліннстрьом (Хауге, 80), Борре, Камада.
Попередження: Гарсія, Гаві, Дембеле — Якіч, Н’Діка, Кнауфф, Трапп
На 90+10-й хвилині був вилучений Еван Н’Діка. (Айнтрахт) (друге попередження).
Джерело: MEGOGO