Лига Европы

До вашої уваги найкращі моменти матчу Ліги Європи.

Каталонська Барселона вдруге не змогла здолати Айнтрахт, поступившись на своєму полі 2:3.

"Блаугранас" взагалі почали відігруватись після 0:3 лише в додатковий час, чого не вистачило для вихіду у півфінал.

Огляд матчу:

Барселона — Айнтрахт 2:3

Голи: Бускетс, 90+1, Депай, 90+11 (пен.) — Костіч, 4 (пен.), 67, Борре, 36



Барселона: тер Штеген — Мінгеса (Дест 62), Араухо, Гарсія (Л. де Йонг, 70), Альба — Педрі (Ф. де Йонг, 46), Бускетс, Гаві — Дембеле, Обамеянг (Адама, 61), Ферран (Депай, 81).



Айнтрахт: Трапп — Туре (Хасебе, 90+9), Хінтереггер, Н’Діка — Кнауфф (Чендлер, 90+9), Якіч, Роде (Хрустіч, 80), Костіч — Ліннстрьом (Хауге, 80), Борре, Камада.



Попередження: Гарсія, Гаві, Дембеле — Якіч, Н’Діка, Кнауфф, Трапп



На 90+10-й хвилині був вилучений Еван Н’Діка. (Айнтрахт) (друге попередження).

Джерело: MEGOGO