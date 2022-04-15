Лига Европы

До вашої уваги найкращі моменти поєдинку.

У рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи Вест Гем Юнайтед відправився в гості до Ліона, де лондонський клуб здобув розгромну перемогу і пробився в наступний раунд за підсумками двох зустрічей.

Підопічні Девіда Моєса відправили у ворота французів три м'ячі, що виявилося більш ніж достатньо для продовження боротьби за перемогу в даному єврокубку.

Огляд матчу:

Ліон — Вест Гем 0:3 (перший матч — 1:1)

Голи: Доусон, 38, Райс, 44, Боуен, 48

Ліон: Поллерсбек – Емерсон, Люкеба, Денайєр (Рен-Аделаїд, 89), Гюсто – Ндомбеле (Пакета, 46), Тіаго Енріке – Екамбі, Ааур (Баркола, 71), Февр (Тете, 46) – Дембеле

Вест Гем: Ареоля – Джонсон, Діоп, Доусон, Цоуфал – Райс (Бенрахма, 90+1), Соучек – Форнальс, Лансіні (Нобл, 77), Боуен – Антоніо (Ярмоленко, 84)

Попередження: Баркола – Діоп, Форнальс