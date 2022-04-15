Лига Европы

До вашої уваги найкращі моменти поєдинку.

У другому чвертьфінальному матчі Рейнджерс приймав на своєму полі Брагу.

Незважаючи на мінімальну поразку гравців шотландського клубу в першій зустрічі, їм вдалося реабілітуватися при власних уболівальниках і здобути непросту перемогу з рахунком 3:1.

Маючи чисельну перевагу, Рейнджерс пропустив у останні хвилини зустрічі, тому зустріч перейшла в овертайми.

Проте гол Руфа на 101-й хвилині поставив крапку у цьому протистоянні. Рейнджерс іде далі до півфіналу Ліги Європи, де зустрінеться з Лейпцигом.

Огляд:

Рейнджерс — Брага 3:1 (перший матч — 0:1)

Голи: Таверньє, 2, 44, Руф, 101 — Кармо, 83

Видалення: Тормена, 42 (Брага), Медейруш, 105