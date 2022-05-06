Лига Европы

Футболісту не сподобалась робота рефері поєдинку.

В рамках матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги Європи Вест Гем на виїзді поступився Айнтрахту з Франкфурта (0:1).

У першому таймі англійський клуб отримав червону картку. Головний рефері гри Хесус Хіль Мансано відправив відпочивати Аарона Кресвелла вже на 19 хвилині.

У другій половині гри іспанський арбітр також видалив головного тренера Вест Гему Девіда Моєса за надмірну емоційність.

Після фінального свистка розлюченим був капітан "хаммерс" Деклан Райс. Він наздогнав у підтрибунному приміщенні Мансано, та жорстко висловився на його адресу.

"Це низько! Робота арбітрів у цій грі була відстійною! Як можна судити настільки погано? Тобі, певне, дох*я заплатили... Йоб**а корупція", — сказав Райс.

Відео вже потрапило до соціальних мереж. Можливо, англієць буде покараний відповідними органами.

Se dan cuenta hasta en Europa. Gil Manzano y sus cosas. pic.twitter.com/s7G8mLHT7w — Imanol Echegaray G. (@imanoleg_) May 6, 2022

Нагадаємо, що у фіналі Ліги Європи Айнтрахт зустрінеться із Рейнджерс, який переміг у двох матчах Лейпциг.