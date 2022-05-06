Хавбек Вест Гему висловився після матчу Ліги Європи.
деклан райс, getty images
06 травня 2022, 20:47
В півфінальному матчі-відпвіді Ліги Європи Вест Гем не зміг здолати Айнтрахт, програвши 0:1.
Хавбек "молотків" Деклан Райс звернувся до арбітра матчу, звинувативши його у нечесності.
"Арбітр, ти дуже слабкий, як професіонал. Як ти міг так слабко відпрацювати? Я вважаю, що тобі заплатили.
Завжди корупція!", — цітую слова Райса Fox Sport.
Нагадаємо, що у фіналі Ліги Європи Айнтрахт зустрінеться із Рейнджерс, який переміг у двох матчах Лейпциг.