Лига Европы

Хавбек Вест Гему висловився після матчу Ліги Європи.

В півфінальному матчі-відпвіді Ліги Європи Вест Гем не зміг здолати Айнтрахт, програвши 0:1.

Хавбек "молотків" Деклан Райс звернувся до арбітра матчу, звинувативши його у нечесності.

"Арбітр, ти дуже слабкий, як професіонал. Як ти міг так слабко відпрацювати? Я вважаю, що тобі заплатили.

Завжди корупція!", — цітую слова Райса Fox Sport.

Нагадаємо, що у фіналі Ліги Європи Айнтрахт зустрінеться із Рейнджерс, який переміг у двох матчах Лейпциг.