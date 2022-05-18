Лига Европы

Стали відомі стартові склади команд для фінального поєдинку Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють франкфуртський Айнтрахт та шотландський Рейнджерс.

Франкфуртський Айнтрахт та шотландський Рейнджерс у іспанській Севільї розіграють поміж собою трофей Ліги Європи УЄФА.

Олівер Гласнер, на тлі зустрічі у відповідь проти лондонського Вест Гема (1:0), вирішив використати з перших хвилин Туре в трійці захисту, тоді як Ліндстрьом відправився на правий фланг атаки.

Джованні ван Бронкхорст, у порівнянні з матчем-відповіддю проти німецького РБ Лейпциг (3:1), зупинив вибір на тому ж самому переліку виконавців.

Айнтрахт: Трапп — Туре, Тута, Н’Діка — Кнауфф, Соу, Роде, Костіч — Ліндстрьом, Борре, Камада.

Запасні: Граль, Якіч, Хрустіч, Ламмерс, Хасебе, Аке, Чендлер, Гауге, да Коста, Ленц, Баркок, Пасьєнсія.



Рейнджерс: Макгрегор — Таверньє, Голдсон, Бассі, Барішич — Джек, Лундстрьом — Кент, Райт, Камара — Арібо.