Лига Европы

Півзахисник Вест Гема критикував суддів у матчі-відповіді проти Айнтрахта.

Деклан Райс отримав двоматчеву дискваліфікацію, повідомляє The Independent.

За інформацією джерела, 23-річний футболіст критикував суддів після гри у відповідь у півфіналі Ліги Європи проти Айнтрахта.

Райс ображав головного арбітра матчу Хесуса Хіля Мансано. Це встигли зняти камери.

Крім того, дискваліфікацію також отримав головний тренер Вест Гема Девід Мойес.

Раніше повідомлялося, що Райс — довгострокова мета для Челсі.