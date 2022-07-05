Лига Европы

Український клуб продовжує готуватись до нового сезону.

Дніпро-1 визначився, де хоче проводити матчі єврокубків, повідомляє твіттер-аккаунт Buckarobanza.

Посилаючись на слова виконавчого директора клубу Андрія Русола, клуб почав співпрацювати з ФК ДАК та отримав вигідні умови у Словаччині. Проте з логістикою можуть виникнути проблеми, тож є сумніви, чи можна там зіграти груповий етап єврокубків.

Стадіон ДАКу, який зветься "МОЛ Арена", розрахований на майже 13 тисяч глядачів. До українського кордону близько 350 км.

Таким чином, Дніпро-1 хоче проводити матчі єврокубків у Словаччині, але це рішення треба погодити з усіма.

Нагадаємо, що Дніпро-1 стартуватиме в Лізі Європи з раунду плей-офф: ігри відбудуться 18 та 25 серпня.