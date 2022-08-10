Ліга Європи

Відбувся єдиний сьогоднішній матч у кваліфікації Ліги Європи.

Сьогодні, 9 серпня, пройшов єдиний матч у відповідь третього раунду кваліфікації Ліги Європи, в якому Шемрок Роверс обіграв Шкупі з Північної Македонії з рахунком 2:1.

У складі переможців голами відзначилися Гаффні та Емаху, а у господарів єдиний м'яч на рахунку Адетунджі у компенсований час.

Перша гра закінчилася з рахунком 3:1 на користь команди з Ірландії, що дає право проходу в раунд плей-офф кваліфікації Ліги Європи.

Шкупі — Шемрок Роверс 1:2 (перший матч 1:3)

Голи: Адетунджі, 90+4 — Гаффні, 65, Емаху, 85.