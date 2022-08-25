Ліга Європи

В команди Мірчі Луческу є можливість отримати більш слабкого суперника.

Київське Динамо, яке в відборі в груповий етап Ліги чемпіонів поступилося лісабонський Бенфіці, завдяки перемозі шотландського Рейнджерс в плей-офф кваліфікації ЛЧ над ПСВ опиниться в першому кошику під час жеребкування групового раунду Ліги Європи.

Сусідами киян по цьому кошику будуть наступні імениті клуби: Манчестер Юнайтед, Арсенал, Лаціо та Рома. Також підопічні Мірчі Луческу точно не зіграють на цій стадії проти Браги та Црвени Звезди.

Але в той же час, в другому кошику точно будуть наступні суперники: французькі Ренн та Монако та іспанський Реал Сосьєдад. Ці команди можуть стати суперниками Динамо.

Повний склад учасників групового раунду Ліги Європи стане відома пізно ввечері 25 серпня.