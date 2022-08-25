Київське Динамо, яке в відборі в груповий етап Ліги чемпіонів поступилося лісабонський Бенфіці, завдяки перемозі шотландського Рейнджерс в плей-офф кваліфікації ЛЧ над ПСВ опиниться в першому кошику під час жеребкування групового раунду Ліги Європи.

Сусідами киян по цьому кошику будуть наступні імениті клубиМанчестер Юнайтед, Арсенал, Лаціо та Рома. Також підопічні Мірчі Луческу точно не зіграють на цій стадії проти Браги та Црвени Звезди.

Але в той же час, в другому кошику точно будуть наступні суперники: французькі Ренн та Монако та іспанський Реал Сосьєдад. Ці команди можуть стати суперниками Динамо.

Повний склад учасників групового раунду Ліги Європи стане відома пізно ввечері 25 серпня.