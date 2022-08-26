Football.ua пропонує своїм читачам визначити оптимальний склад учасників квартету для київського Динамо в Лізі Європи.
Сьогодні, 26 серпня, відбудеться жеребкування групового етапу Ліги Європи. Початок о 14:00 за київським часом.
Лише київське Динамо буде представляти Україну у цьому турнірі. Столична команда під час жеребкування буде у першому кошику.
Football.ua пропонує своїм читачам визначити найбільш оптимальний квартет для Динамо.
На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція жеребкування.