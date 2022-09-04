Ліга Європи

Керманич турецького колективу розповів про очікування від зустрічі проти Динамо Київ.

Київське Динамо опинилось на груповому етапі Ліги Європи УЄФА за підсумками виступів у кваліфікації Ліги чемпіонів, де зустрінеться, зокрема, із турецьким Фенербахче, якого здолало на шляху до невдалого протистояння проти лісабонської Бенфіки в раунді плей-оф.

Головний тренер "канарок" Жорже Жезуш розповів про дії власного клубу на трансферному ринку від того часу, а також про власні очікування від майбутньої зустрічі проти команди Мірчі Луческу.

"Ми більше не будемо робити жодних додатковий трансферів до кінця трансферного вікна в Туреччині. Наша квота легіонерів вже заповнена, і ми повинні дотримуватися правила стосовно кількості іноземців в складі однієї команди у турецькій лізі. Подібного обмеження немає в Лізі Європи, але ми повинні дотримуватися нього в Турецькій лізі.

Склад Фенербахче укомплектовано. Ми будемо працювати з цим набором виконавців аж до січня. Наше останнє придбання, Міши Батшуаї, ви його знаєте краще за мене, бо минулого року він грав у чемпіонаті Туреччини.

Нападник збірної Бельгії — футболіст, якого я також дуже добре знаю і характеристики якого мені дуже подобаються.

У нас було три варіанти для позиції нападника, і Батшуаї був гравцем, який найбільше підходив нашій грі. Саме тому наш президент і привіз його сюди. Із огляду на його дані, я вважаю, що це був найкращий вибір серед інших варіантів.

Разом із Сердаром Дурсуном та Жоао Педро, вони добре доповнюватимуть один одного. Тому він і перейшов до нашого клубу.

Щодо наступного матчу, то це — матч проти київського Динамо. Ми знову зустрінемося з ними, проте вже на груповому етапі Ліги Європи. Добре, що Фенербахче потрапив до цього турніру.

Ми в сильній групі, але хочемо вийти з групи і опинитись одразу в 1/8 фіналу. Наша головна мета цього року — не Ліга Європи, наша найбільша мета — виграти турецьку Лігу. Ось для чого я працюю в цьому клубі, але ми хочемо пройти якомога далі в Лізі Європи", — заявив португальський фахівець.

Нагадаємо, що матч Фенербахче — Динамо Київ відбудеться 8 вересня, о 19:45 за київським часом.