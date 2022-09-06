Ліга Європи

Наставник взяв у Туреччину 25 футболістів.

У рамках першого туру групового етапу Ліги Європи київське Динамо у Стамбулі зіграє проти Фенербахче.

Головний тренер киян Мірча Луческу визначив список з гравців, які полетіли у Туреччину. Їх там 25.

Воротарі: Георгій Бущан, Денис Бойко, Денис Ігнатенко;

Захисники: Костянтин Вівчаренко, Микита Бурда, Микита Кравченко, Олександр Тимчик, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Владислав Дубінчак, Томаш Кендзьора, Антон Боль;

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Владислав Кабаєв, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Антон Царенко, Олександр Яцик;

Форварди: Владислав Ванат, Артем Бєсєдін.

Нагадаємо, матч Фенербахче — Динамо відбудеться на стадіоні Шюкру Сарачоглу у четвер, 8 вересня. Початок зустрічі – о 19:45 за київським часом. На Football.ua буде текстова онлайн-трансляція матчу.