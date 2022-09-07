Ліга Європи

Футболіст поділився думками про майбутню гру.

Нападник Фенербахче Жоау Педро поспілкувався зі ЗМІ напередодні матчу проти Динамо Київ у Лізі Європи.

"Завтра ми зіграємо важливий матч. Будемо грати вдома за підтримки наших уболівальників. Ми знаємо команду суперника, вони теж знають нас. Для нас важливо розпочати групи з перемоги, щоб показати, що у нас є амбіції продовжувати виступати в цьому турнірі. Важливий турнір. Ми зосереджені на наших матчах у групі.

За останні роки у мене не було травм, щоб я був далеко від полів надовго. Я приїхав сюди з великим бажанням, але як тільки прийшов, отримав травму. Звичайно, залишатися осторонь команди нелегко. Ми зробили все можливе під час лікування. Я покинув свій перший матч, увійшовши в гру пізніше.

Фізично я, звичайно, був не в кращому вигляді. Хоча я дуже добре працював під час лікування, оскільки я був далеко від команди протягом місяця, звичайно, це нормально, що мені потрібен деякий час. Важко сказати про відсотки, але, звичайно, я не на 100 відсотків. Я хочу досягти цього якнайшвидше".

"Для нас було сумно вилетіти від Динамо з ЛЧ. Для нас це був важливий турнір, і ми дуже хотіли в ньому взяти участь. Я вважаю, що ми заслуговуємо більшого в цих матчах. Тепер ми зустрінемося з ними в іншому турнірі. Ми в іншій частині сезону. Ми все одно граємо на перемогу в кожній грі. Ми граємо, щоб зробити все можливе. На цьому ми зосередимося завтра.

Конкуренція у нападі? Я можу сказати, що кожен з нас підвищить якість один одного. Конкуренція між нами – це здорова конкуренція за те, щоб один одного бути кращими. Зробити вибір – це проблема нашого головного тренера", — сказав футболіст.

Нагадаємо, матч Фенербахче — Динамо відбудеться на стадіоні Шюкру Сарачоглу у четвер, 8 вересня. Початок зустрічі – о 19:45 за київським часом. На Football.ua буде текстова онлайн-трансляція матчу.