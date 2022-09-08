Ліга Європи

Football.ua представляє анонс матчу першого туру розіграшу Ліги Європи УЄФА-2022/23.

Новий сезон єврокубків продовжує набирати обертів. В першому турі групового етапу Ліги Європи УЄФА в очному протистоянні на полі стадіону Фенербахче Шюкрю Сараджоглу зійдуться два знайомі один одному суперники — турецький Фенербахче та київське Динамо.

ФЕНЕРБАХЧЕ — ДИНАМО КИЇВ

ЧЕТВЕР, 8 ВЕРЕСНЯ, 19:45. ФЕНЕРБАХЧЕ ШЮКРЮ САРАДЖОГЛУ, СТАМБУЛ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ТАМАШ БОГНАР (УГОРЩИНА).

Це був екватор цьогорічного літнього сезону, київське Динамо було геть розібраним на тлі жахливої за тривалістю павзи без офіційних поєдинків, проте від обов’язків представляти країну в кваліфікації єврокубків було нікуди подітись. І саме з турецьким Фенербахче тоді перетнулись шляхи команди Мірчі Луческу вже в стартовому для неї другому раунді відбору. Перша зустріч була дуже важкою, проте скористатись відсутністю належних кондицій у суперників "канарки" так і не змогли, за що потім були покарані овертаймом у матчі-відповіді та вильотом до кваліфікації Ліги Європи через вирішальний гол Олександра Караваєва.

Зрештою, Динамо було зупинено за крок від групового етапу головного клубного турніру Старого Світу зусиллями лісабонської Бенфіки, а Фенербахче тим часом упевнено дістався фінальної частини Ліги Європи крізь двобої проти Словацько та віденської Аустрії. Далі залишалась справа за жеребом, який у підсумку подарував як можливість для турецької сторони помститись за прикру невдачу, так і киянам є що сказати тепер у відповідь особливо балакучим турецьким фанатам.

Однак багатенько минуло часу з моменту останньої зустрічі цих двох команд. І якщо результати виступів Фенербахче в національній першості особливих питань не викликають — поразка від Коньяспора на виїзді (0:1) була скоріше ситуативною похибкою, яка втім коштувала команді Жорже Жезуша першого місця в чемпіонських перегонах, то що відбувається на старті української Прем’єр-ліги з командою Мірчі Луческу — велика загадка.

Так, Динамо брало участь у матчах проти лісабонської Бенфіки, тому трохи забарилось із початком виступів на внутрішній арені, проте вже на старті отримати дві поразки від потенційних конкурентів у боротьбі за чемпіонський титул було занадто. Дніпровський Дніпро-1 шокував "біло-синіх" розгромом (0:3), після чого вони отримали ще три м’ячі у власні ворота від луганської Зорі, однак цього разу хоча б забили двічі у відповідь (2:3). Таким чином, 11 пропущених м’ячів за двох забитих в останніх чотирьох матчах викликають аж занадто багато питань до команди Луческу перед виїздом до добре відомої йому Туреччини.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Жорже Жезуша. Так, на перемогу Фенербахче пропонується коефіцієнт 1,62, тоді як потенційний успіх Динамо Київ оцінюється показником 5,50. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,20.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Фенербахче: Баїндир — Перес, Салаї, Енріке — Кадіоглу, Лінкольн, Арао, Аліоскі — Кахведжі, Жоао Педро, Россі.

Динамо Київ: Бущан — Кендзьора, Забарний, Сирота, Дубінчак — Буяльський, Андрієвський, Шепелєв — Циганков, Бєсєдін, Кабаєв.

Не зіграють: Брума, Дурсун, Лемос, Сангаре — Попов, Супряга.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Команди раніше зустрічались поміж собою шість разів у Лізі чемпіонів УЄФА та одного разу в товариській зустрічі. Спостерігається повна перевага українського колективу за перемогами — три звитяги (2006/3:1, 2008/1:0, 2022/2:1). Окрім того, чотири матчі завершились унічию (2006/2:2, 2008/0:0, 2021/1:1, 2022/0:0). Різниця голів — 9:3, на користь Динамо Київ.

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