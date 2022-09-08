Ліга Європи

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Амстердамський Аякс напередодні в ранньому часовому слоті стартував на груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА з упевненої перемоги над шотландським Рейнджерс.

Ще в першому таймі доля цього протистояння була вирішена за допомогою одразу трьох влучних пострілів від футболістів господарів поля, після чого суперники вже не змогли оговтатись навіть поперерві.

Аякс провів зустріч у стилі домінуючого футболу, здобувши в підсумку перевагу в майже 45% контролю м’яча над суперниками, і оформивши розгромний рахунок за допомоги влучного пострілу новачка Стівена Бергвейна.

Огляд матчу:

Аякс — Рейнджерс 4:0

Голи: Альварес, 17, Бергхюйс, 32, Кудус, 33, Бергвейн, 80

Аякс: Пасвер — Ренш, Тімбер, Бессі, Блінд (Баас, 81) — Бергхюйс (Классен, 82), Альварес (Санчес, 88), Тейлор, Тадич, Бергвейн (Окампос, 82) — Кудус (Броббі, 88).

Рейнджерс: Маклафлін — Барішич, Сендс, Голдсон, Таверньє (Кінг, 46) — Ландстрем, Райт (Матондо, 46), Кент, Камара (Девіс, 78), Тільман (Джек, 46) — Чолак.

Попередження: Джек.

Джерело: MEGOGO.