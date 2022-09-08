Дивіться огляд гри Ліги чемпіонів на Football.ua.
Аякс — Рейнджерс, twitter.com/AFCAjax
08 вересня 2022, 08:51
Амстердамський Аякс напередодні в ранньому часовому слоті стартував на груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА з упевненої перемоги над шотландським Рейнджерс.
Ще в першому таймі доля цього протистояння була вирішена за допомогою одразу трьох влучних пострілів від футболістів господарів поля, після чого суперники вже не змогли оговтатись навіть поперерві.
Аякс провів зустріч у стилі домінуючого футболу, здобувши в підсумку перевагу в майже 45% контролю м’яча над суперниками, і оформивши розгромний рахунок за допомоги влучного пострілу новачка Стівена Бергвейна.
Огляд матчу:
Аякс — Рейнджерс 4:0
Голи: Альварес, 17, Бергхюйс, 32, Кудус, 33, Бергвейн, 80
Аякс: Пасвер — Ренш, Тімбер, Бессі, Блінд (Баас, 81) — Бергхюйс (Классен, 82), Альварес (Санчес, 88), Тейлор, Тадич, Бергвейн (Окампос, 82) — Кудус (Броббі, 88).
Рейнджерс: Маклафлін — Барішич, Сендс, Голдсон, Таверньє (Кінг, 46) — Ландстрем, Райт (Матондо, 46), Кент, Камара (Девіс, 78), Тільман (Джек, 46) — Чолак.
Попередження: Джек.
Джерело: MEGOGO.