Ліга Європи

Завершився поєдинок Ліги Європи.

Арсенал у рамках поєдинку першого туру групового етапу Ліги Європи вирушив у гості до Цюріха і здобув перемогу.

"Каноніри" відкрили рахунок вже на 16 хвилині зусиллями Маркіньоса, проте швейцарська команда відновила паритет завдяки голу Круезю.

Підопічні Мікеля Артети знову вийшли вперед після точного удару Нкетіа під час гри. Більше рахунок не змінювався.

Цюріх — Арсенал 1:2

Голи: Круезю, 44 — Маркіньос, 16, Нкетіа, 62

Цюріх: Брехер – Бораніяшевич, Круезю, Камбері, Алити – Герреро (Ронер, 67), Джемаїлі (Конде, 67), Сельнес – Красники (Маркезано, 67), Окіта, Айєгун.

Арсенал: Тернер – Томіясу, Холдинг, Габріел, Тірні (Зінченко, 69) – Джака, Локонга, Фабіу Вієйра (Едегор, 69) – Нкетіа, Мартінеллі, Маркіньос (Сака, 69).