Завершилася низка матчів у Лізі Європи.
Фото: twitter.com/RealBetis_en
08 вересня 2022, 21:44
Відбулися матчі першого туру групового етапу Ліги Європи. Ренн на виїзді здолав АЕК, Брага впоралася з Мальме, ПСВ зіграв унічию з Буде-Глімт, Рояль Уніон впорався з Уніон Берліном, а ХІК поступився Бетісу.
АЕК Ларнака – Ренн 1:2
Голи: Ойєр, 33 — Теате, 29, Асіньйон, 90.
Мальме – Брага 0:2
Голи: Родрігеш, 30, Орта, 70 (з пенальті).
ПСВ – Буде-Глімт 1:1
Голи: Гакпо, 62 — Гренбек, 44.
Уніон Берлін – Рояль Уніон СЖ 0:1
Гол: Лінен, 39.
ХІК – Бетіс 0:2
Голи: Вілліан Жозе, 45 (з пенальті), 64.