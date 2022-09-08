Відбулися матчі першого туру групового етапу Ліги Європи. Ренн на виїзді здолав АЕК, Брага впоралася з Мальме, ПСВ зіграв унічию з Буде-Глімт, Рояль Уніон впорався з Уніон Берліном, а ХІК поступився Бетісу.

АЕК Ларнака – Ренн 1:2
Голи: Ойєр, 33 — Теате, 29, Асіньйон, 90.

Мальме – Брага 0:2
Голи: Родрігеш, 30, Орта, 70 (з пенальті).

ПСВ – Буде-Глімт 1:1
Голи: Гакпо, 62 — Гренбек, 44.

Уніон Берлін – Рояль Уніон СЖ 0:1
Гол: Лінен, 39.

ХІК – Бетіс 0:2
Голи: Вілліан Жозе, 45 (з пенальті), 64.