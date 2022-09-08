Завершилися матчі другого за значимістю єврокубкового турніру.
Фото: twitter.com/OfficialSSLazio
08 вересня 2022, 23:58
Лаціо обіграв Феєнорд, Нант – Олімпіакос, Шериф розібрався з Омонією, Ференцварош насилу обіграв Трабзонспор, Фрайбург – Карабах та інші матчі.
Лаціо – Фейєнорд 4:2
Голи: Альберто, 4, Андерсон, 15, Весіно, 28, 63 — Хіменес, 69 (з пенальті), 88.
Нант – Олімпіакос 2:1
Голи: Мохамед, 32, Гессан, 90 — Мутуссамі, 50 (автогол).
Омонія – Шериф 0:3
Голи: Рашид, 2, Атьємвен, 55 (з пенальті), Діоп, 76.
Ференцварош – Трабзонспор 3:2
Голи: Нген, 5, 44 (з пенальті), Траоре, 29 – Гомес, 39, Бозок, 71
Вилучений: Чивіч, 16.
Фрайбург – Карабах 2:1
Голи: Грифо, 7 (з пенальті), Доан, 15 – Вешович, 39.
Црвена Звезда – Монако 0:1
Гол: Емболо, 74 (з пенальті).
Штурм – Мідтьюллан 1:0
Гол: Емега, 8.