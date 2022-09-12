Ліга Європи

Київський клуб продовжує виступ на груповому етапі другого за значимістю єврокубкового турніру.

Київське Динамо у другому турі групового етапу Ліги Європи зіграє проти колишнього кривдника Дніпра-1 у кваліфікації турніру – кіпрського АЕКу з Ларнаки.

У першому турі кияни поступилися турецькому Фенербахче (1:2), тож настав час по-справжньому взятися за справу на полі.

Також зазначимо, що раніше команди ніколи не зустрічалися одна з одною.

Онлайн-трансляція матчу:

За версією букмекерів, фаворитом цього протистояння є українська команда, яка попри все має п'ять поразок поспіль у всіх турнірах.

Нагадаємо, що крім АЕКу та Фенербахче, у групі киян виступає і французький Ренн, який у першому турі в гостях обіграв АЕК (2:1).

Матч Динамо – АЕК Ларнака відбудеться у четвер, 15 вересня, о 22:00 за київським часом.