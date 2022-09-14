Ліга Європи

На матчі працюватиме данська бригада арбітрів.

15 вересня відбудеться матч другого туру групової стадії Ліги Європи Динамо Київ – АЕК Ларнака. Названо бригаду арбітрів на поєдинок.

Як пише офіційний сайт Динамо, головним арбітром між Динамо та АЕКом Ларнакою призначено Якоба Кехлета з Данії.

Допомагатимуть йому лайнсмени Ларс Хуммельгор та Віктор Скітте. Четвертий арбітр — Санді Путрос.

За 11 років роботи на міжнародному рівні данець лише одного разу перетинався з Динамо, зафіксувавши нульову нічию у виїзному матчі плей-оф раунду кваліфікації Ліги Європи-2017/2018 проти португальського Марітіму.

Матч Динамо – АЕК відбудеться у четвер, 15 вересня, у польському, початок – о 22:00 за київським часом. Football.ua проведе онлайн-трансляцію матчу.