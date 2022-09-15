Ліга Європи

Анонсуємо матч другого туру Ліги Європи.

Єврокубковий сезон для українських команд продовжується. Після другого поспіль позитивного результату від "Шахтаря" хотілося б побачити продовження "флешмобу" від двох інших представників України. Тим більше, що обидва суперники — з зовсім не грізного Кіпру. І після того, як Дніпро-1 закінчить матч у Нікосії з Аполлоном, у гру вступить Динамо.

Динамо (Київ) — АЕК (Ларнака)

Четвер, 15 вересня, 22:00. Стадіон імені Юзефа Пілсудського, Краків. Головний арбітр — Якоб Кехлет (Данiя).

Мірча Луческу останнім часом так любить поговорити, що гріх не використовувати його цитати в анонсі.

“Гра не обіцяє бути легкою, це буде складний для нас матч. Суперник має в розпорядженні всіх своїх гравців, а у нас багато гравців вибули з ладу. Мені доводиться повторювати щоразу, що ми ніде не базуємось і кожні три дні переїжджаємо на нове місце... Ми прибули сюди зі Львова. Дорога сюди зайняла близько семи годин. Сподіваюся, що завтра за нас тут вболіватимуть, що на гру прийдуть українці, які живуть у Кракові, а також польські любителі футболу, які захочуть подивитися матч Ліги Європи.

Ми припустилися помилки, коли не організували базу в одному місці , куди гравці могли б привезти свої сім'ї, бути з ним поруч, тренуватися там, а звідти їздити на матчі. Натомість ми кожні три дні переїжджаємо на нове місце. Це дуже важко”.

Так, Динамо зараз на явному спаді і явно чекає перепочинку, який настане прямо з фінальним свистком. Після цього матчу наступний офіційний матч кияни зіграють лише 2 жовтня – і той з Минаєм. Динамо програло п'ять матчів поспіль, а у вихідні так перервало серію, що розчарувало чи не більше, ніж просто програшем Бенфіці. Так майстерність за два місяці розгубити просто не можна – очевидно, що команда на спаді фізичної форми.

За три повні тижні форму можна набрати – та й просто відпочине кілька гравців Динамо. Зрозуміло, що шістьох гравців Динамо викликано до національної збірної України, чотирьох – до молодіжної, а Кендзьора гратиме за поляків, але тим же Андрієвському, Бойку, Бурді явно буде не зайвим додатково потренуватися з Містером. Все це, щоправда, не скасовує факт, що Динамо повинне обігрувати представника чемпіонату Кіпру, якщо взагалі планує виходити із групи.

Пам'ятаєте вічну мантру-виправдання наших тренерів “У нашого суперника раніше стартував чемпіонат, він раніше отримав ігровий тонус, тому має перевагу”? Так ось, наші клуби сьогодні вряди-годи грають із суперниками, які почали чемпіонат пізніше. У чемпіонаті України пройшло 4 тури, тоді як у кіпріотів лише три. І АЕК розпочав чемпіонат так, що не дуже зрозуміло, як він зміг вибити Дніпро-1.

Нічия з аутсайдером Доксою, програш Омонії , перемога 1:0 над новачком ліги Неа Саламіна – пригоди АЕКу в чемпіонаті непогано римуються з тим, що переживає Динамо. Кіпріоти теж неймовірно багато сил віддали євросезону (окрім Дніпра-1, вони обіграли Партизан та Мідтьюлланном) і теж зараз перебувають на спаді. А це означає, що не обігравати таку команду, маючи у складі півзбірної України, має бути соромно, чи не так?

“Ми втратили не лише Шапаренка. Ми також втратили Деніса Попова, який травмувався у матчі із Дніпром-1. Це дуже важливий гравець нашої команди. Як і Шапаренко , як і Бущан. Георгія прооперували вчора. Він не допоможе нам півтора місяця. Шапаренко буде поза грою близько семи місяців. Ми також не можемо розраховувати на Шепелєва, який отримав пошкодження у матчі з Фенербахче”.

Луческу трохи прикрасив, коли сказав, що в розпорядженні АЕК є абсолютно всі гравці. Проти “Динамо” не зіграє старий знайомий: Бруну Гама, який три роки грав за Дніпро, травмований і не виходить після матчу з Омонією . Але, так чи інакше, втрат у Динамо справді набагато більше – і Луческу має вигадувати оптимальну модель гри, зважаючи на дуже обмежені ресурси.

Орієнтовні склади

Динамо: Бойко – Кендзьора, Забарний, Бурда, Вівчаренко – Сидорчук, Андрієвський, Буяльський – Циганков, Гармаш, Кабаєв

АЕК: Піріч – Росалес, Томовіч, Мілішевич, Гарсія – Ледес, Санхурхо – Фараж, Трічковський, Альтман – Олатунджі

Очні зустрічі

Не перетинались.

І закінчити хочеться також словами Мірчі Михайловича.

“Ми маємо говорити з гравцями, пояснювати їм, що вони – професійні футболісти і повинні виконувати свою роботу заради себе, заради своїх сімей, заради клубу, заради України. Вони мають відчувати цю відповідальність. Це непросто в умовах, що склалися, але потрібно продовжувати це робити . Цей непростий період закінчиться рано чи пізно, але важливо залишатись на високому рівні”.

прогноз 1:0

Віталій Пасічний та Мірча Луческу, Football.ua