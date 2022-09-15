Завершился ряд поединков Лиги Европы.
Мідтьюлланн - Лаціо, getty images
15 вересня 2022, 21:50
У рамках поєдинків другого туру групового етапу Ліги Європи Лаціо поступився Мідтьюлланну з розгромним рахунком, Монако вдома програв Ференцварошу, Феєнорд не помітив Штурм, Фрайбург легко впорався з Олімпіакосом, а Карабах розгромив Нант.
Карабах — Нант 3:0
Голи: Овусу, 60, Зубір, 65, Янкович, 72
Мідтьюлланн — Лаціо 5:1
Голи: Паулінню, 26, Каба, 30, Євандер, 52, Ісаксен, 67, Святченко, 72 — Мілінковіч-Савіч, 57
Монако — Ференцварош 0:1
Гол: Вічей, 80
Олімпіакос — Фрайбург 0:3
Голи: Хофлер, 5, Грегорич, 25, 53
Реал С — Омонія 2:1
Голи: Гевара, 30, Серлот, 81 – Бруну, 72
Трабзонспор — Црвена Зірка 2:1
Голи: Гамшик, 16, Трезеге, 68 — Ніколіч, 89
Фєєнорд — Штурм 6:0
Голи: Джаханбакш, 9, 41, Ганцко, 31, Данило, 34, Хіменес, 66, Ідріссі, 78