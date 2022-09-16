Завершився ряд поєдинків Ліги Європи.
Гравці Роми, getty images
16 вересня 2022, 00:02
У рамках другого туру групового етапу Ліги Європи Бетіс здолав Лудогорець на своєму полі, Брага мінімально здолала Уніон, Рома розгромила ХІК, Мальме програв на виїзді, Буде-Глімт переміг Цюріх, а Фенербахче врятував нічийний результат проти Ренна.
Бетіс — Лудогорець 3:2
Голи: Енріке, 25, Хоакін, 39, Каналес, 59 — Десподів, 45+1, Рік, 74
Брага - Уніон Берлін 1:0
Гол: Вітінія, 77
Буде-Глімт - Цюріх 2:1
Голи: Сельнес, 54, Ветлесен, 58 — Авдіджай, 81
Ренн — Фенербахче 2:2
Голи: Терр'є, 52, Маєр, 54 — Кахведжі, 60, Валенсія, 90+2
Рома - ХІК 3:0
Голи: Дібала, 47, Пеллегріні, 49, Белотті, 68
Роял Уніон — Мальме 3:2
Голи: Берджесс, 17, Теума, 69, Боніфейс, 71 – Кесай, 6, Телін, 57