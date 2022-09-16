Колектив Луческу програв обидва матчі на старті Ліги Європи.
ДИНАМО — АЕК, ФК ДИНАМО
16 вересня 2022, 00:39
Динамо поступилося АЕКу та зазнало другої поразки поспіль у Лізі Європи.
Колектив Мірчі Луческу не зумів нанести жодного результативного удару по воротам Пирича.
У наступному турі київське Динамо зіграє гостьовий матч проти французького Ренна, і також виїзд на поле турецького Фенербахче чекає й на кіпрський АЕК Ларнака.
Огляд:
Динамо Київ — АЕК Ларнака 0:1
Гол: Дьюрчю, 8
Динамо Київ: Бойко — Кендзьора (Караваєв, 68), Забарний, Сирота, Дубінчак — Буяльський, Сидорчук, Андрієвський (Шепелєв, 68) — Циганков, Гармаш (Бєсєдін, 46), Кабаєв (Наум, 84).
АЕК Ларнака: Пирич — Кіпрос, Мілічевич, Томович, Гарсія — Понс (Наум, 74), Мамас — Дьюрчо (Енглезу, 78), Трічковські (Луїш Густаву, 64), Альтман — Олатунджи (Лопеш, 73).
Попередження: Андрієвський, Сидорчук — Гарсія, Понс, Пирич.
Джерело: MEGOGO.