Динамо поступилося АЕКу та зазнало другої поразки поспіль у Лізі Європи. 

Колектив Мірчі Луческу не зумів нанести жодного результативного удару по воротам Пирича. 

У наступному турі київське Динамо зіграє гостьовий матч проти французького Ренна, і також виїзд на поле турецького Фенербахче чекає й на кіпрський АЕК Ларнака.

Огляд

Динамо Київ — АЕК Ларнака 0:1
Гол: Дьюрчю, 8

Динамо Київ: Бойко — Кендзьора (Караваєв, 68), Забарний, Сирота, Дубінчак — Буяльський, Сидорчук, Андрієвський (Шепелєв, 68) — Циганков, Гармаш (Бєсєдін, 46), Кабаєв (Наум, 84).

АЕК Ларнака: Пирич — Кіпрос, Мілічевич, Томович, Гарсія — Понс (Наум, 74), Мамас — Дьюрчо (Енглезу, 78), Трічковські (Луїш Густаву, 64), Альтман — Олатунджи (Лопеш, 73).

Попередження: Андрієвський, Сидорчук — Гарсія, Понс, Пирич.

Джерело: MEGOGO.