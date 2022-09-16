Ліга Європи

Головний тренер Манчестер Юнайтед поділився враженнями щодо гри проти Шерифа.

Головний тренер Манчестер Юнайтед поділився думками після матчу проти Шерифа.

"Ми виконали чудову роботу, і знали, що грати тут завжди важко. Я відчуваю, що ми контролювали гру не з першої хвилини, але через 10 хвилин ми знайшли її та зуміли створити кілька нагод. Це був чудовий гол, і я дуже радий за Джейдона Санчо — він забив справді хороший, командний гол. Проте це також праця усього колективу.

Я думаю, що Джейдон має великий потенціал, він добре провів передсезонний період. Спочатку він багато вклав і зараз на шляху до того, щоб стати справді здоровим. Ми можемо зіграти на лівій стороні з Маласією і Еріксеном у цьому трикутнику, я думаю, що вони справді були загрозою для суперника.

Кріштіану Роналду доведеться дуже багато працювати, щоб підвищити належну фізичну форму, тоді він забиватиме більше голів. Ви бачите, що він дуже близький до цього. Я думаю, що він повністю відданий цьому проекту і цій команді, повністю залучений у справу. У нього хороший зв'язок з командою.

Думаю, другий тайм був кращим, ніж перший, тому що ми створили набагато якісніші моменти. Після 15-ої хвилини ми диктували гру та створили багато моментів. Ми також можемо пишатися тим, що зберегли ворота сухими. Ми не дали їм шансу тому що добре володіли м’ячем.

У нас багато зустрічей, ми маємо покращити структуру в клубі та навколо нього. Я сподіваюся, що всі залишаться у формі і повернуться здоровими зі збірних".

Манчестер Юнайтед переграв тираспольский Шериф за рахунком 2:0 на виїзді.