Ліга Європи

Київський клуб продовжує виступи на груповому етапі другого за значимістю єврокубкового турніру.

У рамках третього туру групового етапу Ліги Європи Динамо вирушить на виїзд до Франції, де зіграє проти Ренна.

Підопічні Мірчі Луческу виступають не найкращим чином, не набравши жодного очка в групі, будучи аутсайдерами групи B.

Гра проти Ренна на виїзді не обіцяє оптимізму, однак коли, як не зараз? Три поразки поспіль для Динамо у Лізі Європи було перебором.

Онлайн-трансляція:

Букмекери не вірять у Динамо – фаворитом гри є Ренн. На перемогу французької команди пропонується коефіцієнт 1.49, а на перемогу української – 6.40. Якщо буде нічия, то такий результат пропонується показник 4.50.

Матч Ренн – Динамо відбудеться 6 жовтня о 22:00 за київським часом.