Ліга Європи

На єврокубкових матчах працюватимуть Євген Арановський та Микола Балакін.

У четвер, 6 жовтня, одразу дві бригади українських арбітрів обслуговуватимуть поєдинки третього туру групових етапів Ліги Європи та Ліги конференцій. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Суддівська бригада арбітрів на чолі з Євгеном Арановським обслужить матч Ліги Європи між фінським ХІКом та болгарським Лудогорцем.

На лініях йому допомагатимуть Семен Шлончак та Андрій Скрипка. Резервним рефері призначено Віталія Романова. За системою ВАР стежитиме Бенжамін Бранд.

На грі Ліги конференцій між данським Сількеборгом і румунським Стяуа працюватиме Микола Балакін. На лініях йому допоможуть Віктор Нижник та Олександр Корнійко. Четвертий арбітр – Ярослав Козик.