Ліга Європи

Football.ua представляємо до вашої уваги анонс матчу Ліги Європи.

Київське Динамо в рамках третього туру групового етапу Ліги Європи УЄФА зустрінеться з одним із найбільш непередбачуваних колективів Франції — Ренном.

Ренн — Динамо Київ

Четвер, 6 жовтня, 22.00. Стад де ла Рут де Лор'ян, Ренн. Головний арбітр зустрічі — Хосе Марія Санчес Мартінес (Лорка, Іспанія).

Київське Динамо опинилось у достатньо скрутній ситуації на старті сезону, а оскільки єврокубки фактично не залишають можливостей відігратись на довгій дистанції, то стартові невдачі українського колективу нічого доброго не віщують стосовно долі його подальших успіхів.

Ще чотири роки тому ці дві команди зустрічались на груповому етапі Лізі Європи, однак тоді ситуація в квартеті з Астаною та Яблонцем була для них геть іншою. "Біло-сині" тоді взагалі виграли перегони за першу сходинку, а саме дві перемоги над "червоно-чорними" (2:1 та 3:1 відповідно) й дозволили Динамо досягти цього успіху.

У цій зустрічі букмекери віддають перевагу Ренну. Так, на французів можна поставити з коефіцієнтом 1,47. Тріумф Динамо Київ ж оцінюється в 7,00. Нічийний результат має показник 4,80.

Якщо говорити про поточне турнірне становище команд, то на нас з вами чекає матч команд із цілком протилежними завданнями. Обидвом сторонам потрібно перемагати, бо для Ренна це буде зумовлювати можливість обігнати турецький Фенербахче за умови втрати "канарками" очок у паралельній зустрічі, у той час як для Динамо здобуття трьох очок на полі суперників уже не є однією з можливих опцій, а безпосереднім завданням.

Навіть дві перемоги над "червоно-чорними" не дадуть віце-чемпіонам України впевненості в тому, що вони й надалі матимуть шанси на вихід до плей-оф. Тим паче, на разі жодним чином не йдеться про здобуття перепустки одразу до 1/8 фіналу, оминаючи команди з третіх місць Ліги чемпіонів. Теоретично, Динамо по старій пам’яті може здобути шість очок, однак вони лишень компенсують нестачу балів у перших двох матчах, і не більше того. А ось будь-які втрати найближчими двома тижнями ризикують у підсумку стати фатальними.

Щодо нинішньої форми команд, то тут для Динамо також є над чим добряче поміркувати. Дві перемоги на внутрішній арені наді Львовом там Минаєм (двічі по 1:0) лишень за власною питомою вагою бодай-щось значитимуть для розташування киян у турнірній таблиці. Футболісти Мірчі Луческу перебувають у задовільному ігровому тонусі, однак не мають при цьому жодного притомного малюнку власної гри, за рахунок якого їм можна б було здобувати більш упевнені перемоги хоча б на внутрішній арені.

У той самий час, коли ми говоримо про Ренн, то одразу варто зауважити, що ця команда ніколи не відзначалась стабільністю на тривалому відтинку сезону. Наразі це — шостий колектив у Лізі 1, проте команди попереду накшталт ПСЖ, Марселя, Монако чи Ланса фактично відтинають верхні рядки турнірної таблиці в цьому чемпіонаті. І саме в таких умовах залишаються боротись поміж собою такі команди, як Лор’ян, Ліон та Ренн, і в цих змаганнях майбутній суперник київського Динамо точно не пасе задніх.

"Червоно-чорні" перебувають на гребні успішних результатів, і жодна міжнародна павза не мала впливу на успішність їх виступів. Нічия проти Фенербахче в Лізі Європи (2:2), яка відбулась на тлі перемоги над АЕК Ларнака (2:1), лише підкреслила сильні та слабкі сторони команди Бруно Женезіо. Ренн уміє забивати, але його захист ніколи не був серед найкращих у лізі. Варто лишень зауважити, що в новому сезоні лише двічі матчі за участі цієї команди завершувались без проходу ставки "Обидві заб’ють". Динамо варто про це пам’ятати, однак і остерігатись також.

Орієнтовні склади:

Ренн: Манданда — Мелінг, Теате, Ассіньон, Ву — Бурежо, Маєр, Тет, Терр’є — Доку, Гуїрі.

Динамо Київ: Бойко — Тимчик, Попов, Забарний, Дубінчак — Буяльський, Сидорчук, Шепелєв — Циганков, Гармаш, Кабаєв.

Травмовані: Омарі, Сулемана, Сантамарія, Траоре, Шека — Бущан, Супряга, Шапаренко.

Статистика:

Поточна форма:

Цікаві факти:

— Ренн уп’яте поспіль бере участь в єврокубках — це клубний рекорд;

— на власному полі французи лише тричі перемогли в останніх десяти матчах Ліги Європи;

— Динамо Київ, до зустрічей проти Фенербахче та Штурма в кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, програло чотири гостьових матчі поспіль, після цього ця серію було поновлено невдачами на полі Бенфіки та тих-таки "канарок";

Тренери кажуть:

Бруно Женезіо, тренер Ренна:

"Суперники втратили іноземних гравців, вони не в ідеальному контексті з точки зору війни в країні, умов тренувань і матчів, але вони все одно залишаються дуже хорошими футболістами. Україна — це футбольна країна, яка завжди готувала дуже хороших гравців, і я думаю, що на в грі проти нас вони ще більше хотітимуть показати, що вони — сильний народ. Отже, ми очікуємо на дуже складне протистояння".

Мірча Луческу, тренер Динамо Київ:

"Динамо — це міжнародний бренд, який представляє Україну, тому нам потрібно тримати марку. Завтра я очікую важкого матчу, проте нам необхідний позитивний результат, і ми зробимо все для цього можливе.

Що стосується готовності гравців, то до завтрашнього поєдинку готуються всі, хто прибув до Ренна. На жаль, у матчі з Фенербахче ми втратили Шапаренка на тривалий термін, однак зараз можемо розраховувати на Попова".