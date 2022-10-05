Ліга Європи

Football.ua розповідає все, що потрібно знати про майбутнього суперника киян та шанси українського клубу в прийдешній грі.

Без перебільшення: тут або перемога, або всі шанси безславно завершити єврокубкову осінь. Для Динамо два матчі з Ренном — це вимушена можливість реабілітуватись за невдалий старт у групі. Так, можливість складна, але цілком реальна. А у випадку провалу в обох матчах — сподіватись на хоча б на вихід в Лігу конференцій — буде важко.

Для Ренна ж ситуація діаметрально протилежна: нічия та перемога у перших двох турах дозволяє команді вважати матчі з киянами не простим, але реальним плацдармом для виходу з групи. Один з матчів можна навіть не виграти, або спробувати провести ротацію. Все одно Ренн виглядає фаворитом групи.

Про те, що очікувати від французької команди та чим Динамо може здивувати Ренн? Даємо відповіді на всі питання

Ковід та Камавінга

Ті, хто слідкує за французьким футболом лише вибірково, помічає, що Ренн досить швидко пройшов шлях від стабільного середняка чемпіонату до борця за топ-5. Сталось це завдяки системній роботі керівництва та ряду випадковостей.

У 2020 році через ковідну пандемію менеджмент Ліги 1 прийняв рішення достроково завершити чемпіонат. Це сталось за 10 турів до фінішу — у момент, коли завдяки серії хороших ігор Ренн посідав третє місце. Завдячуючи цьому команда отримала право виступити в Лізі чемпіонів, хоча за грою не мала б завершувати внутрішній чемпіонат в трійці найкращих.

Завдяки грошам, заробленим за участь в головному клубному турнірі планети, Ренн зміг підсилитись і втримати свою головну зіроньку — Едуардо Камавінгу. Рік потому півзахисника продати все ж таки довелося, але вже у той момент, коли цього хотів сам Ренн.

Завдяки заробленим грошам, Ренн вже котрий сезон не влаштовує масові розпродажі основних гравців. Крім того, примудряється підсилюватись на солідні для Франції гроші. Цього літа, наприклад, на новачків Ренн витратив понад 50 мільйонів євро.

Проєкт типу 2.0

Курс і візію команди уже другий сезон визначає Бруно Женезіо, який до Ренна тренував кілька років Ліон. Менеджмент команди вибором коуча натякає: вбачає шлях клубу схожим на історію Ліона останнього десятиріччя. Коли завдяки вдалим трансферам та потужній академії команда могла і займати високі місця, і добре заробляти на продажі гравців.

У принципі, Женізіо будує в Ренні теж саме, що майже добудував в Ліоні. Ренн у минулому сезоні — це команда, яка пропагує контроль м’яча та території. Фактично, футбол Женізіо — це про "топ клуб для бідних". Тож не дивно, що за ключовими кластерами (володіння, точність передач, кількість ударів) Ренн — це стабільно топ-5 чемпіонату. Проте, в цьому сезоні виникають нові складнощі.

Проблеми росту

Цей сезон — другий для Бруно Женезіо на чолі Ренну. Через об’єктивні причини починається він не з найкращими результатами. За дев’ять турів регулярного чемпіонату команда вже встигла двічі програти і ще тричі — зіграти в нічию. І це — при доволі простому календарі.

Причин на те вистачає. Найперша — від’їзд в трансферне вікно лідера захисту Наїфа Агерта до Вест Гема, через що Ренну довелося шукати нові зв'язки в центрі захисту. І вже на другому місці серед командних проблем — просто слабка форма більшості лідерів.

Однак, і перша, і друга біда лікуються і не є критичними. Тож уже найближчими місяцями Ренн має повернутись до проєктних потужностей.

Кращі з кращих

Ренн має найдорожчий склад команди серед учасників групи в Лізі Європи. У кожній лінії в команді є по сильному гравцю, який достойний грати в топовому європейському клубі.

Абсолютним лідером команди в атаці є Мартен Тер’є. У минулому сезоні нападник став другим кращим бомбардиром Ліги 1, забивши 21 гол за сезон. Його найкращі якості чудово розкриває Женізіо, з яким Тер’є вже встиг попрацювати в Ліоні.

Допомагає Мартену Бенжамен Бурежо. Універсальний атакувальний гравець в минулому сезоні набив красиві 11+13, за потреби закриваючі більшість позицій в атаці та півзахисті.

За стабільність центру поля відповідає Флавьєн Те — теж універсал, який в півзахисті вміє майже все. У лінії захисту головним є орендований у Тоттенгема Джо Роден, який відразу став основним в команді. Ну і на воротах не планує старіти та грати менш надійно легенда французького футболу Стів Манданда.

Підсумовуючи, важливо розуміти: попереду на Динамо чекає сильний і, на жаль, вмотивований суперник. Так, Ренн має власні проблеми, але навіть у найгіршому стані на початку сезону він все одно виглядав фаворитом в матчі з Динамо.

Одна з небагатьох переваг киян — це розуміння свого статусу андердога та можливість спокійно грати другим номером. А при певному рівні удачі закріпити хороший результат є більш ніж можливим.

До того ж кияни мають досвід переможних матчів над Ренном: в розіграші Ліги Європи кілька років тому Динамо двічі без великих проблем перемагало французьких візаві.

А ви вірите в киян?

Богдан Максимець, Football.ua