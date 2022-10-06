До вашої уваги результати матчів другої половини вечора в ЛЕ за шосте жовтня.
Арсенал - Буде-Глімт, getty images
06 жовтня 2022, 23:59
Завершилися поєдинки третього туру групового етапу Ліги Європи УЄФА, які відбулися у другій половині шостого жовтня.
Представляємо до вашої уваги результати минулих протистоянь другого за престижем клубного єврокубка.
Арсенал — Буде-Глімт 3:0
Голи: Нкетіа, 23, Голдінг, 28, Вієйра, 84
Брага — Юніон 1:2
Гол: Руїс, 49 - Нільссон, 86, Сайкс, 90+4
Мідтьюлланн — Феєнорд 2:2
Голи: Ісаксен, 54, Жуніньо, 85 - Шиманьскі, 23, Кокджу, 45
Олімпіакос — Карабах 0:3
Гол: Овусу, 68, Вешович, 82, Шейдаєв, 86
Рома — Бетіс 1:2
Голи: Дібала, 34 (пен.) — Родрігес, 40, Луїс Енріке, 88
Видалення: Дзаньоло, 90+3
Фенербахче - АЕК Ларнака 2:0
Гол: Батшуаї, 26, Мамас, 80 (аг)
Фрайбург - Нант 2:0
Голи: К'єре, 48, Гріфо, 72